Thermal Ceramics : "des pompiers mobilisés encore plusieurs jours" sur l'incendie dans un entrepôt de stockage

Des pompiers sont encore ce samedi soir mobilisés à Saint-Marcellin-en-Forez (Loire) sur l'incendie d'un bâtiment de l'entreprise Thermal Ceramics. Ce feu qui a démarré ce matin un peu avant 10h, n'a touché qu'un entrepôt qui est complètement détruit. Le feu ne s'est pas propagé au reste du site et n'a pas fait de blessé.

Ce bâtiment de 3 600 m2 qui servait à stocker des produits finis, prêts à être expédiés, ont expliqué les quelque salariés présents sur le site. A l'intérieur du bâtiment, il y avait notamment des cartons, des palettes, des emballages en plastique et des "produits qui sont peu inflammables, mais qui font un effet de "four", expliquait le sous-préfet de Montbrison, Jean-Michel Riaux. Conséquence, le feu met du temps à s'éteindre, surtout que ce bâtiment est une structure métallique qui a été déformée par endroits par les flammes et il risque de s'écrouler. Les pompiers n'ont donc pas pu entrer dans le bâtiment et "il reste un point chaud dans l'entrepôt, explique le sous-préfet, donc les pompiers seront mobilisés encore plusieurs jours".

Au plus fort de l'intervention il y avait une cinquantaine de pompiers mobilisés venus de Sury-le-Comtal, Saint-Just-Saint-Rambert, Montbrison et les pompiers de la cellule "risques chimiques" de Saint-Étienne, pour "éviter une pollution des eaux sur le réseau d'eau public", expliquait le commandant Stéphane Dauphin, commandant des opérations de secours sur ce site de Thermal Ceramics.

Chômage technique pour certains salariés

Cet incendie va donc paralyser le fonctionnement de cette entreprise qui tourne normalement 7j/7 et 24h/24 et qui emploie environ 150 salariés. Et même si la zone de production n'a pas été touchée et qu'elle est en état de fonctionnement, les fours ont été mis à l'arrêt pour des questions de sécurité, affirmait ce samedi soir le sous-préfet de Montbrison. Donc quelques salariés qui devaient commencer leur journée vers 13h samedi sont repartis chez eux. "On nous a expliqué que, pour le moment, on ne travaillerait pas ce week-end", a raconté l'un des salariés.

Reste aussi la question du stockage. Comment l'entreprise peut continuer à tourner alors que son seul entrepôt logistique est détruit ? La direction ne s'est encore pas exprimée, mais le sous-préfet de Montbrison explique que Thermal Ceramics compte réorganiser sa logistique avec des partenaires extérieurs.

Une enquête confiée à la compagnie de gendarmerie de Montbrison est en cours pour déterminer les circonstances de cet incendie. Mais selon les premiers éléments donnés par les gendarmes, ce feu serait d'origine accidentelle.