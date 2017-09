Thibault, un jeune Palois donne de la voix dans "The voice kids" sur TF1 samedi

C'est la première fois que le Béarn est représenté dans l'émission de TF1 : "The voice kids", et par deux concurrents âgés de 12 ans, Leelou et Thibault. Tous les deux espèrent atteindre la finale. Leelou a passé le premier tour. Pour Thibault, le grand moment c'est samedi 2 septembre.

Thibault qui vit à Mazères-Lezons a grandi entouré de musique. Sa maman dirige une école de musique à Pau. Dès l'âge de cinq ans il l'accompagne en concert. Il participe à l'émission de Christophe Dechavanne, "qui sera le meilleur...ce soir" avec sa grande soeur Anaïs. Il enchaîne les radio-crochets, et se produit sur scène dans le cadre de la foire de Pau, et des fêtes de Dax. Il remporte le concours de la "biche d'or" à Cenon. Thibault comme Leelou a la particularité de chanter et de jouer d'un instrument. Pour Leelou c'est le violoncelle, pour Thibault, la trompette.

Thibault a interprété dans nos studios, la chanson "la vie est belle" de Nassi.

Les deux concurrents qui sont élèves au conservatoire de Pau, ne savaient pas qu'ils participaient aux sélections, ils se sont rencontrés pendant l'enregistrement de l'émission. Pour thibault, participer à "the voice kids" était une évidence.

Thibault nous explique pourquoi il a voulu participer à l'émission "the voice kids" Copier