Thierry Drack, Premier président de la cour d'appel d'Orléans "On n'en peut plus !"

Ce qui s'est passé ce mardi 18 janvier au palais de justice d'Orléans est inédit ! Les plus hauts magistrats, à savoir le premier président près la cour d'appel d'Orléans et le procureur général auprès la cour d'appel ont profité de la traditionnelle audience solennelle de rentrée pour tenir des propos très forts sur le manque de moyens de la justice. Une prise de parole extrêmement rare qui fait écho à la tribune parue dans le journal Le Monde le mois dernier sur le mal-être et le malaise au sein de la magistrature.

La tribune des 7.000

Covid-19 oblige, Thierry Drack s'excuse que la rentrée solennelle de la cour d'appel d'Orléans ne se soit pas tenue dans les conditions habituelles, une audience traditionnelle qui est l'occasion de faire état de l'activité de la justice "rendue au nom du peuple". Mais avant les chiffres, le premier président de la cour d'appel d'Orléans tient à évoquer, et ce n'est pas innocent, cette tribune publiée en novembre dernier, dans le quotidien Le Monde, par un collectif de magistrats. "Une tribune sans fard, sans pudeur qui parle notamment du suicide d'une jeune magistrate dans le Nord de la France" dit Thierry Drack. "L'expression d'un mal-être, d'une souffrance de toute une profession" ajoute le magistrat. Et Thierry Drack va plus loin, "Nous en avons assez" lâche-t-il. A ce jour la tribune publiée dans Le Monde a recueilli 7.000 signatures de magistrats sur prés de 9.000 en poste en France.

La France à la traîne

Pour le premier président de la cour d'appel d'Orléans, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Si l’on se réfère à la moyenne nationale du nombre de magistrats pour 100.000 habitants, déjà bien en de ça de la moyenne des pays européens selon la CEPEJ, il manque dans le ressort de la cour d'appel d'Orléans, pour les tribunaux de Blois, Tours, Montargis et Orléans "60 magistrats du siège et 11 postes de procureurs". Il y a aujourd'hui 115 magistrats du siège et 37 magistrats du parquet pour faire fonctionner la machine judiciaire dans le ressort. La situation est aussi criante pour tout le personnel fonctionnaire de justice, greffier, assistant de justice... "S'il y a un malade on est totalement paralysé" indique Thierry Drack. "Les magistrats n'en peuvent plus, ils disent stop" témoigne l'homme de Loi.

Silence rompu

Conséquence de ces sous-effectifs, il y a des délais considérables dans le rendu des décisions. Plus de 29 mois par exemple en droit du travail, plus de 11 mois en matière familiale au sein de la cour d'appel d'Orléans. Une situation intolérable pour les justiciables et que vivent très mal les magistrats selon Thierry Drack. "Il y a un sentiment de culpabilité chez eux qui parfois les rendent malade" précise-t-il. Face à ce constat, comme il y a quelques jours François Mollins, procureur général prés de la Cour de Cassation, le magistrat en poste à Orléans n’hésite pas à parler de situation devenue _"intenable"_. Quant aux propos du Garde des Sceaux, Eric Dupont Moretti, en réponse à la tribune du Monde qui a parlé "de répartition du travail et de management", le premier président de la cour d'appel d'Orléans rétorque "donnez nous plus de moyens, plus d'effectifs, plus de magistrats, plus de fonctionnaires et vous verrez que nous seront en mesure de beaucoup mieux manager nos juridictions".