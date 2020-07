Thierry Jacot, maire de Générargues "C'est forcément quelqu'un qui met le feu, c'est scandaleux"

Un violent incendie a pris ce dimanche 19 juillet vers 17h en bordure de la voie de chemin de fer, au lieu-dit Prafrance, sur la commune de Générargues. Un feu de broussailles et forêts de type résineux, qui a parcouru une vingtaine d’hectares. Il est désormais maîtrisé.Thierry Jacot, le maire de la commune,se dit ce lundi "très très en colère. Au-delà de l'impact visuel que ça peut avoir, c'est un endroit magnifique qui surplombe la bambouseraie,le gardon, plus loin Anduze (..) toute cette partie est calcinée. Visuellement, ça a vraiment un gros impact. Mais au-delà de ça, on ne les compte plus, ces incendies, ils démarrent toujours au même endroit."

Aucune habitation touchée, grâce à la rapidité de l'intervention des pompiers

"C'est quand même très impressionnant, confie-t-il. On avait du vent de sud/Sud-ouest qui poussait les flammes vers les maisons. On se demandait si les pompiers allaient maîtriser cette progression. Les gens ont été évacués, en panique, se demandant comment ils allaient retrouver leurs maisons."

Sa propre maison était la plus à risques, la plus proche des flammes. "Je voudrais remercier énormément le _travail fabuleux qu'ont fait les pompiers_, autant pour ma maison que pour toutes les autres. Et les canadairs, déclare-t-il ce lundi sur France Bleu Gard Lozère. Ce sont vraiment les canadairs qui au bout du bout ont stoppé l'avancée du feu vers les maisons. Sans eux,on aurait eu de gros dégâts."

"La colère est là, parce que c'est scandaleux. C'est proprement scandaleux". Thierry Jacot, maire de Générargues, sur France Bleu Gard Lozère.

"On parle du petit train des Cévennes. Il faut quand même rester objectif, martèle le maire de Générargues. _Ce petit train des Cévennes fait 15 kilomètres de long. Et chaque fois, l'incendie démarre toujours au même endroit. Alors, je veux bien qu'il (NDLR : le train) l'ait mis peut-être une fois ou 2. Mais pas 10 ou 15 fois. Ce n'est pas possible_."