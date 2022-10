Procès du féminicide à Artigues : "Je voulais la faire culpabiliser en me foutant en l’air devant elle"

Thierry Roché, accusé de l'assassinat de Sylvie Salmon en 2018 a été entendu ce jeudi après-midi sur les faits. La présidente de la cour d'assises de Gironde l'a interrogé sur tout le déroulé des faits du 25 octobre 2018. Un discours de plusieurs heures, avec beaucoup de digressions, d'incohérences, et de détails, souvent, sans importance. La présidente le recadre systématiquement pour arriver à ce qui intéresse le tribunal : pourquoi ? Et à cette question, il répond en partie, son avocat avait prévenu avant l'audience que son client "allait dire SA vérité".

ⓘ Publicité

Thierry Roché raconte donc, que le matin de la mort de son ex-compagne, après l'avoir attendue dans le local poubelle : "Ca m’a fait drôle de la voir si proche, elle est re-rentrée, j’ai pris l’arme, je l’ai cachée avec mon bras". Il continue : "Elle a tiré la porte je l’ai appelée j’ai dit « Sylvie » elle m’a vue et elle a vu l'arme. Elle a ouvert des yeux énormes !" C'est la première fois dans ses longues auditions que Thierry Roché est coupé par l'émotion. Il s'empêche de pleurer et reprend son récit : "Elle s’est retournée vers moi en hurlant et j’ai pris l’arme et j’ai tiré toutes les balles, alors ce que je voulais faire, c’est lui faire voir que j’étais plus rien, que j’étais réduit à néant. J’étais parti avec l’intention de la faire culpabiliser en me foutant en l’air devant elle".

Je comprends la haine que sa sœur et toute sa famille a envers moi mais c’était pas ce que je voulais

Et de continuer : "Je me souviens de ce regard qu’elle a eu... La semaine prochaine ca fera quatre ans quelle est décédée et tous les jours j’ai ce regard, dans ma cellule. Je comprends la haine que sa sœur et toute sa famille a envers moi mais c’était pas ce que je voulais. J’étais tellement malheureux."

La présidente s'agace : "Mais si vous voulez juste la faire culpabiliser pourquoi lui tirer dessus ?" "J’étais désespéré lâche Thierry Roché, si elle n’avait pas vu l’arme, elle n'aurait pas crié..." La présidente monte encore d'un ton : "Donc vous dites que si elle n’avait pas vu l’arme, elle n’aurait pas crié et vous ne l’auriez pas tuée ? Pourquoi vous ne vous mettez pas une balle dans la tête, et là, oui, elle aurait culpabilisé longtemps ? Parce que là ce n’est pas ce que vous faites, vous lui tirez six balles" "Je suis d’accord avec vous répond l'accusé ce n’est pas compréhensible."

Son discours autocentré, truffé d'incohérences continue encore, les vacances, la piscine, la vie en cellule... "La cour, comme sa famille, aimerait comprendre pourquoi vous avez fait ça" demande la présidente. En audition, vous avez dit que c’était pour la punir." Il répond :"Vous savez madame la présidente, j'en ai dit des conneries."

La présidente de la cour d'assises le met devant ses contradictions, les messages précédents qui ne mentionnent pas l'envie de se suicider, et ses auditions où il avait tour à tour à tour expliqué avoir tiré, par peur, ou parce qu'elle ne voulait pas parler.