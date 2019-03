Thionville : ils déambulent avec de fausses armes de guerre

Deux jeunes de 17 et 18 ans ont été interpellés samedi soir à Thionville en possession de 2 fausses armes de guerre, sans avoir conscience que ces armes de type airsoft sont strictement interdites sur la voie publique, de surcroît dans un contexte de risque terroriste.

Thionville, France

Grosse frayeur samedi soir à Thionville : 2 jeunes de 17 et 18 ans ont été interpellés en possession de 2 armes de guerre qui se sont avérées être des armes factices de type airsoft. Ces 2 jeunes, l'un originaire de Thionville, l'autre d'Hagondange n'avaient absolument pas conscience que ces armes factices sont totalement interdites sur la voie publique, de surcroît dans le contexte actuel de risque terroriste. Les 2 jeunes remis en liberté vont être prochainement convoqués en justice par le parquet.

Strictement interdit sur la voie publique

Ce sont d'abord des passants qui ont pris peur samedi soir en voyant marcher au bord de la route dans le secteur de la Côte des Roses deux jeunes armés d'un pistolet mitrailleur et d'un fusil d'assaut. La police a reçu plusieurs appels de signalement vers 23h30. Le commissariat de Thionville dépêche aussitôt sur place une équipe de la brigade anti-criminalité. Les 2 jeunes sont interceptés vers 0h30 et les policiers découvrent, soulagés, qu'il ne s'agit que d'armes factices. Emmenés au commissariat, les 2 garçons n'ont pas vraiment expliqué pourquoi ils déambulaient en possession de ces fausses armes de guerre en pleine nuit. "Mais on a frôlé un drame" explique le commissaire Hoarau car au moindre geste suspect, les policiers auraient été autorisés à tirer, en état de légitime défense.