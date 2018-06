Thionville, France

C'est le combat du moment de la président des commerçants de Thionville. Carole Thil veut inciter les commerces du centre-ville à ouvrir plus tard le soir, régulièrement le samedi et dans un 2e temps, entre midi et deux. Ce qui n'est pas le cas de nombreux magasins aujourd'hui. Pourtant le centre-ville thionvillois a du mal à attirer les clients. Thionville fait partie des 12 villes moyennes en Lorraine retenues par le gouvernement pour redynamiser son centre-ville. 12% de ses locaux commerciaux sont vides et la concurrence des enseignes en périphérie est rude.

Il ne s'agit pas de travailler plus longtemps, mais différemment

Il faut donc changer nos habitudes plaide la présidente des commerçants de Thionville : "Il ne s'agit pas de travailler plus longtemps mais différemment. C'est de travailler quand le consommateur est là, c'est-à-dire en soirée, le samedi. La pause déjeuner de 2 heures, on a du mal à faire changer les habitudes à Thionville. Il faut trouver des plages horaires pour que le commerçant puisse accueillir ses consommateurs".

On vient manger en ville mais on ne peut pas faire les boutiques

En se baladant dans le centre de Thionville entre midi et deux en semaine, on voit régulièrement des clients tomber sur des portes closes et râler : "C'est encore fermé mais on a l'habitude...On vient manger en ville mais on ne peut pas faire les boutiques", regrette cette Thionvilloise devant un magasin fermé rue de Paris.

Carole Thil, présidente des commerçants de Thionville Copier

Annie Colani tient une boutique de vêtement , elle se dit "prête" à ouvrir davantage mais ne veut pas "être la seule à le faire". La fédération des commerçants souhaiterait que tous signent une charte pour élargir leurs horaires d'ouverture. Mais certains magasins, désabusés, n'y croient pas du tout.