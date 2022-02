Thionville : les violences conjugales ont doublé en deux ans, les moyens pour lutter contre également

Parmi les faits marquants de l'activité du tribunal de Thionville en 2021, la forte hausse des violences intrafamiliales, et notamment conjugales : de 373 dossiers en 2019, on est passé à 837 l'an dernier. Mais la justice a plusieurs pistes pour mieux gérer les plaintes et prévenir ces violences.

Si la délinquance a légèrement reculé l'an dernier dans la juridiction de Thionville, les violences aux personnes, elles, sont en hausse (+20%), et notamment les violences conjugales +75% en un an, et même le double de dossiers en deux ans : de 373 affaires en 2019, on est monté à 486 en 2020, puis 837 en 2021.

Confinement et prise de conscience

Cette multiplication des cas s'explique notamment par les confinements depuis le début de la crise sanitaire, avec des familles repliées sur elles-mêmes à domicile, et un état psychologique qui a pu se dégrader. Mais il y a aussi une prise de conscience de la société, selon Brice Partouche, le procureur de la République de Thionville : "De plus en plus, l'entourage, le voisinage de la victime signalent des violences, passées ou en cours. Et c'est une bonne chose."

Panel de solutions pour éviter la récidive

Plusieurs mesures ont été prises pour tenter d'endiguer ces violences : sur les 800 dossiers traités l'an dernier, 300 mesures d'éloignement ont été prononcées, ainsi que deux ordonnances de protection pour assurer la sécurité de la victime. Le tribunal de Thionville dispose aussi de 13 téléphones "grave danger" (9 sont déployés actuellement), et de bracelets anti-rapprochement (4 mesures prononcées l'an dernier).

Par ailleurs, une chargée de mission dédiée à la lutte contre les violences intrafamiliales a été recrutée en septembre dernier. Une boîte mail spécifique aux violences conjugales, pilotée par le parquet de Metz, a aussi été mise en place, pour recueillir tout signalement. A noter aussi, police et gendarmerie ont reçu l'ordre de ne plus prendre de simples mains courantes en cas de violences conjugales : le dépôt de plainte est systématisé, et en cas de refus de la victime, un procès-verbal est transmis au parquet qui déclenche une enquête. Enfin, à partir du mois d'avril, le tribunal correctionnel consacrera une audience par mois, chaque jeudi, aux violences conjugales. Les victimes sont aussi automatiquement accompagnées tout au long de la procédure, par l'Association Thionvilloise d'Aide aux Victimes Atav-France Victimes 57.

Retard rattrapé, accélération des procédures

Le président du tribunal de Thionville, Fabien Son, et le procureur Brice Partouche se félicitent aussi des efforts fournis par l'ensemble des personnels, qui ont permis de rattraper le retard accumulé depuis 2020 dans le traitement des affaires : les délais de convocation des justiciables, par exemple, sont à nouveau d'environ trois mois, contre six au plus fort de la crise sanitaire.

Autre marqueur fort : il n'y a pas eu de hausse des procédures collectives pour les entreprises en difficulté (redressements, liquidations judiciaires...). L'année 2021 a été "assez calme" pour la chambre commerciale, même si un léger sursaut a été constaté ces dernières semaines.

Une enquête a été menée pendant trois mois, au printemps 2021, via un questionnaire, pour prendre en compte les attentes des justiciables, et apporter des pistes d'amélioration. Parmi les critiques qui reviennent le plus souvent : la lenteur de la justice. Pour réduire les délais, des procédures plus simples et moins chronophages sont proposées, comme le plaider coupable, qui évite d'attendre des mois son procès. Les jugements rendus sous cette forme ont augmenté de 27% l'an dernier. Pour les petites infractions du quotidien, une chargée de mission a été recrutée : le fautif est convoqué devant un délégué du procureur dans un délai de 48 heures maximum. Expérimentation aussi d'un "circuit court" pour les infractions constatées par les polices municipales de Thionville, Terville et Manom.

Pour une justice plus proche, plus à l'écoute

Les personnes interrogées réclament également plus de temps d'écoute. Une médiation familiale sera mise en place cette année, pour les accompagner. Pour plus de pédagogie, aussi : un petit film sera projeté au début de chaque audience correctionnelle. Et pour ne plus attendre des heures son tour, en audience correctionnelle ou familiale, il n'y a plus un mais deux horaires de convocation par jour.

Le tout, en revanche, se décline à moyens constants, ce qu'ont dénoncé les magistrats de France dans une tribune récemment, à laquelle le tribunal de Thionville s'était associé. On compte 18 magistrats du siège actuellement : il en faudrait au moins quatre de plus. Au parquet, officient cinq magistrats : il en a été réclamé deux de plus d'ici la fin de l'année. Il faudrait qu'ils soient 32 pour atteindre la moyenne européenne.