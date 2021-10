Deux habitants de Moselle-Est ont été mis en examen et placés en détention provisoire, en début de semaine, suspectés de proxénétisme sur plusieurs ressortissantes chinoises, dans un appartement de Thionville.

Thionville : un père et son fils soupçonnés de proxénétisme

Tout est parti d'une agression, vendredi dernier, à Thionville. Ce sont les voisins qui ont prévenu la police. A leur arrivée dans cet appartement du centre-ville, les enquêteurs tombent sur deux hommes, gantés et cagoulés, en train de violenter deux jeunes femmes ligotées. Elles ont aussi été frappées, et menacées avec de fausses armes. Elles souffrent de contusions et ont été très choquées, mais elles sont désormais hors de danger.

Combien de victimes ?

Les deux victimes sont en fait des prostituées, d'origine chinoise. Et l'enquête a commencé à démontrer que leurs agresseurs sont en fait leurs proxénètes : un père et son fils, habitants la région de Forbach, en Moselle-Est.

Le parquet de Thionville a décidé d'ouvrir une information judiciaire, afin de comprendre l'ampleur de l'affaire. Un juge d'instruction a été désigné. L'enquête devra dire si le duo avait d'autres complices, d'autres femmes sous son emprise, le montant des revenus du réseau… En attendant, les deux hommes ont été incarcérés.