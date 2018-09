Orléans, France

A l’origine de cette plainte, une couple de Saint-Jean-de-Braye qui souhaitait faire construire à Meung-sur-Loire. Via la connaissance du directeur commercial, Salomé et Kevin font appel à la société RBL Construction dont le gérant est Thomas Renault. Le gardien de but de l’USO Foot et conseiller municipal de la ville d'Orléans a créé l’entreprise en mai 2016 avec Maxime Brillault, un ancien joueur du club. Le couple rentre en contact en novembre dernier avec l’entreprise. Après des devis imprécis, le contrat est signé début juin dernier mais RBL construction n’a plus alors d’assurance décennale. Qu’à cela ne tienne, RBL promet de poursuivre les travaux mais depuis la société de Thomas Renault a été liquidée le 5 septembre dernier. Résultat après avoir versé plus de 50 000 euros d’acompte Kevin et Salomé se retrouvent avec seulement un vide sanitaire construit mais défectueux!. Aucun mur, aucune fondation encore moins un toit ne sont sortis de terre.

Une plainte déposée auprès du procureur

Constat d’huissier à l’appui et certificat médical, Salomé est enceinte de huit mois et vit mal la situation, l’avocate du couple va déposer ce mardi une plainte auprès du Procureur de la République d’Orléans. Du côté de l’USO Foot, le président Philippe Boutron dont le procès dans l’affaire des fausses factures du club doit se tenir le 11 octobre prochain devant le tribunal correctionnel d'Orléans est au courant de la situation. Il a reçu le joueur en entretien. Il ne se serait pas par ailleurs opposé à ce qu’une banderole « Thomas Renault escroc » apparaisse vendredi dernier dans les tribunes du stade lors de la venue en Ligue 2 de football de Châteauroux, banderole qui n’a finalement pas été déployée. Devant l'absence de réponse de Thomas Renault, le couple a décidé de porter l'affaire à la connaissance de la justice.