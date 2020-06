Thonon-les-Bains : après la noyade d'un ado dans le Léman, un mineur poursuivi pour homicide involontaire

Une semaine après la noyade dans le Léman d'un adolescent de 19 ans, un mineur de 17 ans est présenté ce jeudi matin à un juge des enfants. Le parquet de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) a requis sa mise en examen pour homicide involontaire, et son placement sous contrôle judiciaire.

Une semaine après le drame survenu sur l'embarcadère de la CGN, la Compagnie Générale de Navigation à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), et la mort d'un jeune homme de 19 ans tombé dans l'eau, les policiers, "après avoir recoupé de nombreux témoignages" indique le procureur de la république de Thonon-les-Bains, Bruno Badré, ont placé ce mercredi en garde à vue un adolescent de 17 ans. Le jeune garçon appartient au groupe avec laquelle la victime se trouvait à jouer sur le ponton.

"Lors de ses auditions, le mis en cause a admis avoir, dans un contexte d'amusement collectif, poussé dans l'eau son ami, qui, selon ses déclarations, hésitait à sauter sachant qu'il ne savait pas correctement nager", rapporte le procureur. Le jeune mis en cause est présenté ce matin à un juge des enfants. Le parquet a requis sa mise en examen pour homicide involontaire et son placement sous contrôle judiciaire.