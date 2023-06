Thonon-les-Bains : un homme meurt par balle, un autre blessé et un jeune interpellé dans la foulée

Sur les bords du Léman, l'après-midi a été placée sous le signe de la violence et de la confusion. Ce samedi, vers 14h40, dans la rue du bois de Thue à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), un jeune a ouvert le feu avec une arme sur deux quinquagénaires.

Suspect interpellé

Cette scène très violente a eu lieu sur un camp de gens du voyage situé à quelques dizaines de mètres du Centre d'Incendie et de Secours des pompiers. Plusieurs coups de feu ont déchiré le calme ambiant, puis le jeune a pris la fuite. Sur place, les deux victimes ont été prises en charge par les secours.

L'un des deux a été plus gravement touché, et a succombé à ses blessures. L'autre victime est toujours hospitalisée. Une course-la-montre s'est ensuite installée pour retrouver le suspect. Les policiers se sont déployés rapidement et ont réussi à mettre la main sur le jeune. Ce dernier a été interpellé dans une autre ville toute proche. Il est en ce moment même en garde à vue.

Pour l'instant, on ne sait pas encore ce qui aurait pu motiver le suspect à passer à un tel acte de violence. Le parquet de Thonon a ouvert une enquête pour meurtre et tentative de meurtre, qui a été confiée à la police judiciaire d'Annecy. les enquêteurs doivent faire la lumière sur ce qu'il s'est passé ce samedi après-midi.