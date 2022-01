Thonon-les-Bains : le maire refuse d'inscrire le prénom d'usage d'une défunte transgenre au cimetière

Cette affaire révélée par Médiapart oppose le maire de Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie, à la famille d'une défunte transgenre. Cette dernière demande à ce que soit inscrit son prénom d'usage féminin sur la plaque du colombarium où sont ses cendres, mais Christophe Arminjon affirme s'y opposer pour des raisons juridiques.

Pas de prénom féminin à l'état civil

Le nœud du problème c'est qu'avant sa mort, la défunte n'avait pas fait les démarches pour changer officiellement de prénom. Donc pour le maire de Thonon, Manon* n'est pas son prénom légal. "Ce que je ne peux pas faire à mon sens, en l'état des textes et de ce que j'en comprends c'est de modifier l'état civil puisque le maire est en charge de la police des cimetières et il a en ce titre deux obligations : celle d'identifier les défunts et celle de désigner les lieux de sépulture."

Christophe Arminjon propose donc que les deux prénoms, masculin et féminin, soient inscrits sur la plaque. Mais les parents de la défunte ont refusé notamment parce que Manon avait renoncé à son identité masculine. Leur avocate ajoute que la loi n'impose pas que le prénom officiel soit sur la plaque. "La loi ne concerne que l'urne funéraire mais pas la plaque. On vient se retrancher derrière de faux prétextes juridiques pour refuser de reconnaître socialement une jeune femme transgenre. C'est comme si leur fille Manon n'existait plus en fait", argue Maître Magaly Lhotel. Mais l'élu se défend fermement de toute transphobie.

Face au blocage, la préfecture de Haute-Savoie est intervenue en octobre dernier pour préciser par courrier à Christophe Arminjon qu'il pouvait légalement accéder à la demande de la famille. L'élu n'a pas répondu à cette lettre et affirme que seule la justice peut trancher. L'avocate de la famille a saisi la défenseur des droits et envisage donc de saisir également le tribunal administratif.