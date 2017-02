Thonon-les-Bains : le matériel volé dans un magasin de sport retrouvé

Le matériel volé début février dans un magasin de sport de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) pour un montant de 400.000 euros a été retrouvé. Cinq personnes ont été arrêtées et sont en détention provisoire.

C'est un soulagement pour les gérants de ce magasin de sport de Thonon-les-Bains, "Mountain services". la semaine dernière ils se sont fait voler la quasi totalité de leur stock, l'équivalent de 400.000 euros de matériel, après un cambriolage. Il s'agissait surtout de matériel haut de gamme : des skis, des vélos de luxe et des vêtements techniques.

Quatre jours de surveillance et d'autres cambriolages

C'est la vidéo-surveillance de la rue qui a permis d'identifier trois véhicules. Les policiers ont donc pu repérer un appartement à Annemasse et une maison à Ambilly et après quatre jours de surveillance, ils ont perquisitionné la maison. La majorité du matériel a été retrouvée et même si une partie est abîmée tout a été rendu au commerçant.

Un coup de filet "assez rare" selon le procureur de la République qui se satisfait de la rapidité de l'enquête. Les policier haut-savoyards ont aussi mis la main sur du matériel de dentiste et des bijoux, sûrement aussi issus d'autres cambriolages, ce qui pourraient permettre de résoudre d'autres affaires dans la région.

Une équipe bien organisée

Les cinq cambrioleurs ont donc été identifié et arrêtés mercredi matin. Cinq hommes, de 27 à 45 ans et de nationalité roumaine ont été arrêtés. Il s'agit d'une équipe visiblement bien organisée et hiérarchisée, selon le parquet de Thonon.

Tous, désormais, sont en détention provisoire et seront jugés en comparution immédiate, lundi à Thonon-les-Bains. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et vol en réunion avec effraction.

Les commerçants soulagés

Tout le matériel a été restitué aux commerçants, soulagés. Avec son frère Alexandre, Jean-Baptiste Wosko gère "Mountain services" : "On a retrouvé entre 80 et 90% du matériel et plus de la moitié est en bon état. Mais des étiquettes de vêtements ont été arrachés, les skis et les vélos ont été frottés les uns contre les autres mais il y a de la joie et on est très reconnaissant du travail des enquêteurs et du soutien que l'on a reçu" explique t-il.

Jean-Baptiste Wosko mentionne aussi le fait que son entreprise n'est plus en danger : "On va pouvoir garder les emplois et le magasin va pouvoir continuer à tourner. Si la police n'avait pas retrouvé le matériel, je ne pense pas qu'on aurait pu continuer l'activité. C'est un grand poids en moins, un soulagement. On a passé une mauvaise semaine".