Thonon-les-Bains : une famille victime d'une grave intoxication au monoxyde de carbone

Les pompiers ont été appelés pour une série de malaises, ce mercredi matin à Thonon-les-Bains. Lorsqu'ils arrivent au 27 avenue du Clos Banderet, les secouristes soupçonnent le pire. Ils dégainent rapidement un appareil pour détecter la présence de monoxyde de carbone, et ce dernier s'affole.

Une famille gravement intoxiquée

La chaudière d'une famille située au 4ème étage est touchée par une fuite, ainsi que la chaudière de gaz collective selon les premiers éléments de l'enquête. L'accumulation de monoxyde de carbone a provoqué l'intoxication de dix personnes au total, dont cinq gravement atteintes.

Il s'agit de la famille, le père âgé de 42 ans, la mère de 37 et leur trois enfants âgés de 5 à 13 ans sont tous rapidement pris en charge et transportés au centre hospitalier de Thonon-les-Bains. Face à la gravité de leur état de santé, décision est prise de les envoyer à Genève. Car l'hôpital dispose d'un caisson hyperbare, une machine qui permet de réguler la pression atmosphérique et de lutter contre ce genre d'intoxication.