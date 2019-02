Thouaré-sur-Loire : quatre et cinq mois de prison ferme pour deux cambrioleurs

Lundi, à sept heures du matin, les gendarmes de Sainte-Luce-sur-Loire ont interpellé deux jeunes hommes, à leur domicile (Nantes et Thouaré-sur-Loire), pour un cambriolage datant du 12 février. Ils ont été condamnés à cinq et quatre mois de prison ferme ce mercredi.

cinq et quatre mois de prison ferme pour deux cambrioleurs

Thouaré-sur-Loire, France

Deux jeunes hommes de 20 et 22 ans ont été interpellés à leur domicile (Nantes et Thouaré-sur-Loire), lundi à sept heures du matin par les gendarmes de Sainte-Luce-sur-Loire, pour un cambriolage commis à Thouaré-sur-Loire le 12 février 2019. Ils ont été jugés en comparution immédiate ce mercredi. Le premier cambrioleur a été condamné à neuf mois de prison dont cinq ferme et le deuxième à neuf mois de prison dont quatre ferme.

Un cambriolage qui remonte au 12 février

Dans la journée du 12 février, une famille de Thouaré-sur-Loire a été victime d'un cambriolage. Les auteurs ont d'abord forcé une porte donnant accès au garage de la maison. Une fois à l'intérieur, ils dérobent une console de jeux, un PC portable, du matériel multimédia, des bijoux et des vêtements. Les deux cambrioleurs ont quitté les lieux avec un véhicule de société appartenant aux propriétaires.

De plus, lors des perquisitions, 88 grammes de résine de cannabis ont été retrouvés chez l'un des jeunes hommes.

Une garde à vue mouvementée

Au cours de la garde à vue qui a duré 48 heures, le cambrioleur de 20 ans, un Thouaraisien, s'est rebellé contre les gendarmes, en les insultant et en les frappant, entraînant trois jours d'interruption de travail pour deux d'entre eux.