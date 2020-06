Thouaré-sur-Loire : le feu dans un parking sous-terrain d'immeuble

Un incendie s'est déclaré, mardi soir à Thouaré-sur-Loire en Loire-Atlantique. Le feu a pris dans le parking sous-terrain d'un immeuble de trois étages, au numéro 16 de la route de Carquefou, un peu après 23h. Il n'y a pas de blessé. 44 personnes ont cependant été relogées dont une vingtaine dans la salle communale du Pré Poulain. Elles pourront peut-être récupérer leurs affaires dans l'après-midi. Une personne, choquée, a été prise en charge par un psychologue. Des experts ont été dépêchés sur les lieux pour s'assurer de la stabilité du bâtiment d'habitation de trois étages, qui se trouve au-dessus du parking souterrain incendié.

Un incendie criminel ?

Sarah était sur son balcon du deuxième étage vers 23 heures lorsqu'elle a d'abord entendu "des grosses détonations, ça faisait comme des pétards, des feux d'artifice !". Puis elle voit "une personne sortir du garage en courant et juste après, une grosse fumée noire qui est montée d'un seul coup des deux côtés du bâtiment, de toute façon ça se sentait, les fumées venaient du sous-sol !".

"Je regardais la télé et j'ai d'abord été surprise par une sorte de souffle, j'ai senti une vibration avec une détonation [suivie quelques minutes plus tard] par contre par des détonations" - Aurélie, habitante

En entendant les détonations, Aurélie qui habite au troisième étage pense d'abord à "une attaque à l'arme" et raconte avoir été "effrayée" et ne pas savoir quoi faire à ce moment-là. Par la suite, ses voisins l'informent qu'il y a eu un incendie et tous les habitants de la résidence 44 sont évacués. Aurélie raconte être partie dans l'urgence, laissant toutes ses affaires sur place, "sauf mon sac, mon portable et un chargeur !". S'agit-il d'un incendie criminel ? Les enquêteurs visionnent les enregistrements des caméras de surveillance, installées dans la rue par la mairie.