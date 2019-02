Thouaré-sur-Loire : une personne en fauteuil roulant agressée pour une place de parking

À Thouaré-sur-Loire, dans l'agglomération nantaise, trois personnes s'en sont violemment pris à un homme en fauteuil roulant, le 14 février dernier. Elles l'ont aspergé de gaz lacrymogène et ont frappé son fils avec un marteau, pour une simple histoire de stationnement.

Thouaré-sur-Loire, France

Un père et ses deux enfants s'en sont violemment pris à un homme en fauteuil en roulant à Thouaré-sur-Loire dans l'agglomération nantaise, le jour de la Saint-Valentin. Une simple histoire de stationnement gênant est à l'origine de cette dispute qui a dégénéré et pour laquelle trois personnes ont été placées en garde à vue, ce mardi.

La personne à mobilité réduite agressée par le père et le frère de la conductrice

Tout commence avec une automobiliste de 25 ans qui gare son véhicule à cheval sur la route et le trottoir. La jeune conductrice a beau empêcher la personne à mobilité réduite de rentrer chez elle, elle refuse de déplacer sa voiture. Le ton monte entre la personne à mobilité réduite de 53 ans et la conductrice. Rapidement, les insultes fusent de part et d'autre.

Passablement énervé par le comportement de l'automobiliste, l'homme en fauteuil roulant attrape un des essuies-glaces et le lâche violemment sur le pare-brise de la voiture. Dans les cinq minutes, le père et le frère de l'automobiliste débarquent. Le père de famille de 64 ans profère des menaces, armé d'un câble électrique.

Deux des trois agresseurs présumés vont passer la nuit en garde à vue

La dispute dégénère lorsque le frère de la conductrice gaze la personne handicapée avec une bombe lacrymogène. L'homme de 31 ans n'en reste pas là. A l'aide d'un marteau, il frappe le fils de la personne à mobilité réduite et la blesse à la jambe.

Les gendarmes de Nantes, épaulés par ceux de Sainte-Luce, ont interpellé les trois agresseurs présumés, ce mardi. Les deux enfants vont passer la nuit en garde à vue. Le père lui a été remis en liberté. Ils sont soupçonnés de violences en réunion sur personne vulnérable. L'homme en fauteuil roulant a un jour d'Incapacité Temporaire de Travail.