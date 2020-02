Thouars : une infirmière en psychiatrie décède, poignardée par un patient de l'hôpital

Thouars, France

Le drame s'est déroulé dans la matinée ce jeudi 13 février, dans l'enceinte du site de Thouars du centre hospitalier nord Deux-Sèvres. Un patient âgé de 20 ans hospitalisé pour des troubles du comportement a agressé une infirmière avec un couteau. Cette dernière, âgée de 30 ans, n'a pas survécu à ses blessures.

Les circonstances de l'agression restent à définir. D'après les premiers éléments, le patient a été en contact dans la matinée avec sa personne "de référence" à l'extérieur et qu'il a eu une conversation avec elle. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit, si cela a un lien avec l'agression. On ne sait pas non plus encore comment l'homme a pu se procurer une arme.

Le suspect en garde à vue à Poitiers

L'infirmière a été frappée par au moins un coup au thorax. Une deuxième infirmière était présente mais n'a pas été blessée. Le patient a été rapidement maîtrisé par des soignants puis interpellé par la police. L'enquête est confiée à la police judiciaire de Poitiers. L'homme est actuellement en garde à vue dans les locaux du SRPJ. Il est en revanche "beaucoup trop tôt pour évoquer sa responsabilité pénale", indique le parquet de Niort.

L'autopsie du corps de la victime doit avoir lieu ce vendredi.

Une cellule psychologique a été activée dès ce jeudi après-midi à l'hôpital nord Deux-Sèvres.