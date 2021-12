Thuir: un mort et sept blessés dans un grave accident de la route

C'est un très grave accident de la route qui s'est déroulé cette nuit à Thuir où un homme a perdu la vie et 7 autres personnes ont été gravement blessées dans une collision frontale entre deux voitures.

L'alerte a été donnée peu après minuit sur la départementale 612 en direction de Canohès et à hauteur de la ferme-école de Thuir. Dans la première voiture il y avait deux jeunes hommes de 16 et 19 ans et un adulte, le conducteur, âgé de 30 ans qui est mort sur le coup.

À bord de la deuxième voiture, une famille : le père âgé de 43 ans, la mère de 36 ans et leurs trois enfants âgés de moins de 10 ans.

L'accident a mobilisé pas moins de 32 pompiers ainsi que des secouristes du SAMU et la gendarmerie pour une intervention qui a duré prés de trois heures, avec une opération de désincarcération pour dégager le passager de l'un des véhicules.

Souffrant de multiples traumatismes, les sept survivants ont été évacués en urgence absolue vers l'hôpital de Perpignan, mais leur pronostic vital n'était pas engagé. On ne connaît pas encore l'origine de cet accident, une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de ce drame.