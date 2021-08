Tibia fracturé pour un policier toulousain après un rodéo urbain

Ils ont eu affaire à une coriace. Ce dimanche 29 août, vers 16h30, la police municipale de Toulouse intervient route d'Espagne sur un rodéo urbain. Un homme s'amuse avec un quad qui n'a pas de plaque. L'intervention va tourner au cauchemar.

Le conducteur du quad refuse d'obtempérer il prend la fuite, avec dans son sillage deux complices dans une voiture, un homme et une femme. Ils finissent par s'arrêter et se battre avec des témoins de la scène. Pendant la bagarre, la jeune femme tente de fuir au volant du quand, elle percute même un témoin.

Gyrophares, brassards et insigne de police sur eux

Les deux hommes remontent dans la voiture et s'enfuient à nouveau, ils sont interceptés par la police municipale rejointe par les policiers de la Bac. Tandis que les forces de l'ordre interpellent les deux hommes, la jeune femme revient sur la scène avec le quad et s'en prend aux policiers qui veulent l'arrêter à son tour. Elle se débat violemment, et blesse deux agents. Elle parvient même à fracturer le tibia de l'un d'eux.

Dans la voiture du trio originaire de la région lyonnaise et bien connu de la police nationale, seront retrouvés une cartouche de fusil de chasse (tirée), une plaque et deux brassards de police ainsi qu'un gyrophare.

Au final, l'un des deux hommes est laissés libre. L'autre homme, âgé de 26 ans, celui qui conduisait en premier le quad et la femme de 25 ans ont été déférés ce mardi matin et devait passer en comparution immédiate dans la journée.