Le golfeur Tiger Woods gravement blessé aux deux jambes dans un accident de la route

La star du golf Tiger Woods, 45 ans, a subi mardi matin des "blessures multiples aux jambes" nécessitant une intervention chirurgicale après une sortie de route et plusieurs tonneaux alors qu'il circulait, seul, au volant de sa voiture près de Los Angeles.

Le golfeur Tiger Woods était encore conscient lucide et calme après l'accident, survenu mardi peu après 07h00 sur la route entre les localités de Rolling Hills Estates et Rancho Palos Verdes, au sud de Los Angeles. Les secours ont du l'extraire de son véhicule avec une cheville brisée et des blessures graves aux deux jambes.

Tiger Woods a eu beaucoup de chance

Selon les premières constatations des policiers, Tiger Woods a franchi le terre-plein central et effectué plusieurs tonneaux, percutant au passage un arbre, avant de s'immobiliser sur le bas-côté. Le policier Carlos Gonzalez a estimé que Tiger Woods "a eu beaucoup de chance de s'en sortir vivant" soulignant que la portion de route est propice aux accidents, sinueuse et au pied d'une descente.

Aucune preuve qu'il avait bu ou consommé de la drogue

Le shérif Villanueva a estimé que Woods circulait "à une vitesse relativement plus élevée que la normale" en descente, précisant qu'aucune trace de freinage n'avait été relevée. "Aucune preuve" ne laisse penser que Tiger Woods conduisait sous l'influence de stupéfiants, de médicaments ou d'alcool au moment de l'accident. Un soir de mai 2017 en Floride, la star du Golf avait alimenté la rubrique des faits divers en se faisant arrêter, endormi au volant de sa voiture, sous l'emprise d'un cocktail de médicaments et d'antidépresseurs.

Trump : "Remets-toi vite"

De nombreux golfeurs et sportifs ont envoyé des messages d'encouragement, comme l'ancien numéro un Justin Thomas ou la star de la NBA Magic Johnson.

Tiger Woods a remporté dans sa carrière 82 tournois du circuit américain de golf (PGA), à égalité avec le légendaire Sam Snead (1912-2002). A son palmarès quasiment sans équivalent figurent 15 titres du Grand Chelem, soit trois de moins que son mentor Jack Nicklaus.

"Remets-toi vite, Tiger. Tu es un vrai champion" a tweeté par l'intermédiaire d'un conseiller Donald Trump, l'ex-président américain féru de golf et propriétaire de nombreux parcours.

Obama : "Il ne faut jamais considéré que tiger est hors jeu"

L'ancien Président américain Barack Obama a lui aussi souhaité un "prompt rétablissement" au champion. "Si nous avons appris quelque chose durant toutes ces années, c'est qu'il ne faut jamais considérer que Tiger est hors jeu", a-t-il écrit sur Twitter.

Devenu une star connue bien au delà du milieu du Golf en dominant les tournois entre 1996 et 2008, Tiger Woods avait connu un passage a vide lié à sa vie privée, et des liaisons adultères. Il était revenu au sommet avant de s'effondrer de nouveau, victime de graves problèmes de dos pour lesquels il a subit récement une cinquième opération. Tiger Woods avait confié dimanche ne pas être sûr de jouer le Masters en avril 2021 deux ans après avoir remporté (avril 2019), le prestigieux Masters d'Augusta à l'issue d'un improbable come-back.