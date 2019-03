Tignes : la glace du lac cède et une femme se retrouve à l'eau

Tignes, France

Grosse peur ce jeudi matin à Tignes (Savoie). Vers 9h30, la glace du lac a cédé sous le poids d'une femme de 59 ans qui voulait récupérer son chien.

Le lac de Tignes situé à plus de 2.000m d'altitude est gelé en hiver, on peut même y pratiquer la plongée sous marine sous la glace. L'accident a eu lieu dans une zone balisée de 50m2, où il est déconseillé de s'aventurer car cette partie du lac est alimentée en permanence par de l'eau et donc la glace y est est plus fragile. Ce matin, le chien s'est échappé et sa propriétaire a voulu le récupérer en se mettant à plat ventre sur le lac. C'est à ce moment là que la glace a cédé.

Heureusement, un témoin assiste à la scène et intervient pour sortir la femme de l'eau. Il a eu lui-même de l'eau glacée jusqu'à la taille. L'aventure se termine bien... avec toutefois un passage chez le médecin.