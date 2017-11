Tigre abattu à Paris : le propriétaire veut porter plainte pour "acte de malveillance"

Le propriétaire de la tigresse abattue après s'être échappée d'un cirque situé en face du siège de France Télévisions, ce vendredi dans le 15e arrondissement de Paris, veut porter plainte contre X. Il soupçonne un acte de "malveillance" car la chaîne de l'enclos de l'animal a été coupée selon lui.

Il est sorti de garde à vue. Le propriétaire du tigre - plus précisément de la tigresse - abattue vendredi soir en plein Paris pourrait être réentendu alors que l'enquête, qui vise a établir s'il y a eu mise en danger de la vie d'autrui, se poursuit. Les faits se sont produits vendredi peu avant 18H00 au cirque Bormann Moreno, installé en lisière de Paris, dans le XVe arrondissement.

Une chaîne de la cage coupée intentionnellement ?

"C'est moi qui m'occupe de mes tigres. Il y a tout un protocole de sécurité à respecter avec les fauves", a expliqué samedi à l'AFP le propriétaire et directeur du cirque Eric Bormann, en expliquant que les animaux se trouvaient dans une cage sécurisée par un autre enclos.

"Nous avons une véranda dont les portes sont fermées car c'est de cet endroit que les tigres rentrent pour les spectacles et puis nous avons une autre cage de détente, où les tigres sortent avec une piscine, des arbres", a-t-il détaillé. "Si une bête s'échappe - mais cela n'est jamais arrivé depuis quarante ans que je suis à Paris - elle reste enfermée: c'est une cage dans une autre cage".

Mais vendredi vers 18H00, il a ouvert une porte de séparation pour nettoyer les tigres dans la véranda: "une tigresse était sortie car une porte, généralement condamnée, était ouverte. On soupçonne un acte de malveillance. Il y avait une chaîne avec un cadenas et la chaîne a été coupée", a-t-il dit. Une plainte devrait être déposée, a indiqué son épouse à l'AFP.

La fondation Brigitte Bardot "scandalisée"

Après la fuite du fauve, une tigresse prénommée Mevy et âgée d'un an et demi "élevée au biberon", le propriétaire s'est résolu à la poursuivre "sur la voie publique avec l'arme que la loi l'oblige à détenir", a expliqué le cirque dans un communiqué.

"L'utilisation d'un fusil hypodermique a été rapidement écartée, jugée trop risquée vu le délai d'action de cette méthode (...) et sans hésiter, malgré l'immense douleur d'abattre un animal né dans notre cirque, nous avons pris nos responsabilités", a-t-il ajouté. Le félin a été abattu par le propriétaire quelques minutes après s'être échappé.

Il "était sous le choc. Lorsque nous sommes arrivés, le tigre de 200 kg était déjà mort", a indiqué vendredi à l'AFP un porte-parole des pompiers.

Le cirque, doté de neuf tigres, venait de s'installer et prévoyait d'ouvrir ses portes au public le 3 décembre. La fondation Brigitte Bardot s'est dite "scandalisée par l'abattage du tigre" et a appelé le gouvernement à interdire l'exploitation des animaux dans les cirques.