Timide retour des clients à la Thalasso de Douarnenez-Tréboul

A l'arrêt pendant le confinement, les Thalasso reprennent du poil de la bête tout doucement. A Douarnenez, siège du groupe Valdys Resort, on espère la venue de nouveaux clients prêts à prendre soin d'eux, après les deux mois de confinement pas très sympathique.

Le stress lié à la crise sanitaire a affaibli les défenses immunitaires, la Thalasso, c'est un bon moyen de les rebooster. Mais tous les soins ne seront pas disponibles : seuls les trois quarts d'entre eux seront assurés. Les massages se sont pas tous disponibles. Les mesures sanitaires imposent un nettoyage plus long entre chaque client, 20 minutes au lieu de dix.

La piscine limitée à 20 personnes

Sauna, hammam, col de cygne et bain bouillonnant sont fermés. la piscine ne peut pas accueillir plus de 20 personnes, l'Agence régionale de santé exigeant quatre mètres carrés par baigneur. On évite l'ambiance chaude et humide, mais les dirigeants du groupe Valdys assurent que le Covid n'aime pas l'eau de mer, un gage de tranquillité.

Les personnels portent le masque et se lavent les mains à l'eau et au savon toutes les demi-heures.