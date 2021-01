Tinqueux : du cannabis pour une valeur d'1 million d'euros découvert dans un garage

L'enquête a été longue. Démarrée en 2020, une coopération des sections de recherches des Gendarmeries de Nancy et Reims et plusieurs mois de surveillance ont permis d'interpeller cinq personnes, soupçonnées d'un trafic de stupéfiants entre la France et l'Espagne. Dans le box d'un garage de Tinqueux, cachés dans des véhicules, les enquêteurs ont saisi 590 kilos de résine de cannabis pour une valeur de plus d'un million d'euros, une arme de poing, des munitions et 22 000 euros en liquide. Dans le garage, cinq véhicules dont deux étaient volés. Les cinq personnes, de 25 à 50 ans, ont été mises en examen pour importation de produits stupéfiants en bande organisée, trafic de stupéfiants et blanchiment. Trois personnes ont été placées en détention provisoire. Selon un communiqué de la gendarmerie nationale, une sixième personne interpellée en Espagne par la Guardia civile devrait être remise aux autorités française dans les prochaines semaines.