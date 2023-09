Tinténiac : des sangliers à l'origine d'un accident sur la quatre voies

Des sangliers sont responsables d'un accident survenu samedi 23 septembre à 22h30 sur la RD 137 dans le sens Saint-Malo-Rennes. A hauteur de Tinténiac, un mini bus et une voiture se sont percutés après avoir freiné subitement alors que des sangliers traversaient la quatre voies.

ⓘ Publicité

Dix personnes, âgées de 22 à 77 ans, se trouvaient dans les 2 véhicules; il y a eu six blessés légers. Tout le monde, très choqué, a été transporté par le Samu dans différents hôpitaux et cliniques du secteur, précisément à Cesson-Sévigné, Saint-Grégoire, Rennes et Saint-Malo. 25 pompiers ont été mobilisés pour les secours sur place.