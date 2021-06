Tir à Château-Renault : deux jeunes hommes se sont présentés à la gendarmerie

Deux jeunes hommes sont en garde à vue à la gendarmerie de Château-Renault après ce tir qui a inquiété les Castelrenaudais hier. Les deux individus avaient été ciblés dès hier soir lors de la levée de doute des gendarmes et du GIGN. "On avait trouvé ce qu'on voulait et les services d’enquête ont fait en sorte qu'ils se "rendent", ce matin" indique une source proche du dossier. Les deux hommes auraient "joué avec leur carabine" confirment plusieurs sources et donc blessé, sans faire exprès, une jeune femme de 17 ans à la cuisse. Transportée à l'hôpital d'Amboise, hier, elle en est ressortie dans la foulée une fois le plomb retiré.

Les deux individus se sont présentés d'eux-mêmes, sans interpellation, après que les enquêteurs les aient convaincus de se rendre, en laissant des messages sur leurs portables expliquant qu'ils avaient été identifiés.

Les forces de l'ordre tiennent à préciser qu'au moment où la gendarmerie est partie hier soir, marquant la fin de l’intervention, elle savait que le menace était "neutralisée", que la population n'était plus en danger et que les coupables seraient rapidement appréhendés. C'est chose faite. Une vie plus calme et apaisée peut donc reprendre à Château-Renault.