Tir au harpon sur deux marins à Marseille : "Des hurlements qui m'ont tétanisé", témoigne le skipper du bateau

C'est une scène surréaliste que ce skipper n'est pas prêt d'oublier. Dimanche dernier, en début d'après-midi, le capitaine et propriétaire du voilier Olibrius participe avec cinq équipiers à la régate du "Vire Vire" au large de la corniche Kennedy à Marseille quand deux membres de son équipage sont gravement blessés par un chasseur sous-marin.

Ce qui vient de se passer est ahurissant : le plongeur vient de tirer au harpon sur deux membres de l'équipage . Le capitaine de l'Olibrius souhaite rester anonyme, mais témoigne auprès de France Bleu Provence : "Je n'ai jamais vécu cela de ma vie". Ses deux équipiers sont gravement blessés : "L'un d'eux est resté en réanimation, mais il va s'en sortir", espère le skipper.

La capitaine revient sur cette scène survenue alors que la régate allait débuter, affirmant que le pêcheur se trouvait à seulement "150 mètres de la ligne de départ". "J'avais le départ n°13, je devais m'élancer à 12h35" précise le propriétaire du bateau. Il reconnait qu'il était proche de la côte, probablement dans la zone des 300 mètres où des nageurs peuvent se trouver, mais "à une vitesse de deux nœuds environ et sans hélice", comme l'exige la réglementation.

"Il a la vie sauve uniquement grâce au bras de son collègue "

"J'ai vu la bouée cylindrique rouge d'un plongeur et lui-même à la surface et sur mon bâbord", précise le capitaine, et "une trentaine de secondes après, des hurlements me tétanisent et je ne comprends absolument pas la situation". Il raconte que c'est à ce moment-là qu'il découvre deux de ses hommes blessés : l'un est touché au poumon par le bout du harpon, "il a la vie sauve uniquement grâce au bras de son collègue". Le deuxième équipier blessé a en effet l'épaule transpercée par le harpon.

Le capitaine raconte alors les appels d'urgence, les quatre autres équipiers qui s'occupent des blessés et le voilier qui fonce vers le Vieux-Port pour atteindre rapidement des secours à terre.

Un comportement agressif ?

L'enquête précisera si le voilier et le chasseur sous-marin respectaient chacun la réglementation. Mais pour le capitaine, le pêcheur "ne pouvait pas ignorer le danger", alors qu'une régate avec de nombreux bateaux présents allait s'élancer.

Le propriétaire de l'Olibrius affirme avoir reçu d'autres témoignages de plaisanciers détaillant que dix minutes plus tôt, le plongeur avait un comportement "agressif" et les avait "insultés", pour la même raison. Il voulait chasser dans la zone autorisée des 300 mètres du littoral.

Le skipper du bateau annonce qu'il va porter plainte, ainsi que les deux équipiers blessés.