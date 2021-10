Tir de chasseur sur la RN137 : "Il n'a aucune excuse" réagit le président de la fédération en Ille-et-Vilaine

Comment une balle a pu frapper le cou d'un automobiliste, toujours dans un état critique au CHU de Rennes ce dimanche midi ? Au lendemain du drame sur la quatre voies sur la commune d'Orgères (Ille-et-Vilaine), les chasseurs se rendent sur place ce dimanche 31 octobre afin de comprendre les circonstances du drame. André Drouard, le président de la fédération d'Ille-et-Vilaine et de la région Bretagne, se dit "abasourdi. Peut-être qu'on a mis des tireurs trop près de cette quatre voies…", glisse celui qui n'était pas sur place ce samedi.

Il chassait à 500 mètres de la quatre voies

Le chasseur, toujours en garde à vue ce dimanche midi, est un retraité âgé d'environ 70 ans qui était positionné à près de 500 mètres de la RN137 selon le président de la fédération. "Il aurait tiré sur un animal qui s'enfuyait : une première balle l'a loupé, et puis voilà, c'est la deuxième balle... On le dit toujours : la première balle, si on la loupe, il ne faut pas tirer une seconde fois ! Il a dû tirer dans un endroit où il n'avait pas trop de visibilité. À ce stade, je le défendrai pas. Il n'a aucune excuse", détaille André Drouard avant d'ajouter : "J'ai surtout une pensée pour cette victime de 67 ans que je ne connais pas et qui est dans un état grave".

Le chasseur participait à une battue, probablement de sangliers selon le président de la fédération. "Dans le département, globalement, on a une énorme pression sur le fait qu'il faut tuer des sangliers à cause des dégâts." Le sanglier se chasse systématiquement par balle, ce qui n'est pas le cas pour les autres animaux, tués avec des plombs. Les accidents de cette gravité sont très rares en Ille-et-Vilaine mais André Drouard reconnaît que des incidents, plus légers, ont lieu régulièrement. "Il y a souvent des petits incidents dont on n'a même pas connaissance et qui s'arrangent. Des plombs qui arrivent dans un individu, ça arrive. Mais bon, c'est toujours un de trop, c'est sûr !"

Des terrains de chasse près des quatre voies dans la métropole rennaise

Des battues sont régulièrement organisées au sud de Rennes dans des terrains semi-boisés. "C'est une espèce de grande langue de bois qui longe la quatre voies. Quand on regarde la métropole rennaise, vous avez cinq, six ou sept routes de type quatre voies qui parcourent le département un peu en étoile. Donc on est toujours à proximité d'une grande route", explique André Drouard qui rappelle les règles essentielles pour la chasse : choisir un poste en toute sécurité, bien identifier son entourage, avoir une bonne visibilité et ne pas tirer en cas de risque potentiel.

Le parquet de Rennes a ouvert une enquête pour blessures involontaires, les brigades de recherches de Rennes et de Redon mènent les investigations.