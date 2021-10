Tir de chasseur sur la RN137 : "un problème de responsabilité" pour la porte-parole d'EELV en Bretagne

Faut-il durcir la réglementation autour de la chasse en Bretagne ? Alors qu'un automobiliste de 67 ans est entre la vie et la mort après avoir reçu une balle perdue et qu'un chasseur est en garde à vue, les réactions se multiplient après cet accident à Orgères, samedi 30 octobre, sur la quatre voies entre Nantes et Rennes. "On est tous choqués, c'est très violent, il y a trop d'accidents", explique Claire Herlic, la porte-parole d'Europe Ecologie les Verts (EELV) en Bretagne.

Mieux respecter les règles et les zones de chasse

Pour l'écologiste, c'est "un drame de plus, souvent dans des zones qui ne devraient pas être parcourues par les chasseurs", après le tir de chasseur qui a grièvement blessé un homme de 29 ans en Haute-Savoie jeudi 28 octobre, le deuxième en moins d'un mois dans ce département. Le parti veut un meilleur respect des règles de chasse : "Il y a un problème de sécurité et de responsabilité des fédérations de chasse : les règles devraient être mieux énoncées, rappelées davantage, les zones ne sont pas vraiment respectées." Le chasseur aurait tiré à près de 500 mètres de la RN137 lors d'une battue, selon le président de la fédération des chasseurs de Bretagne.

La porte-parole d'EELV en Bretagne soutient la proposition de son candidat à la présidentielle, Yannick Jadot : interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires. "Ça n'empêcherait pas les chasseurs de chasser, il y a d'autres moments et ce serait un geste de la part des chasseurs pour apaiser la situation !" Selon Yannick Jadot, "les trois quarts des personnes qui vivent dans la ruralité n'osent pas aller se promener le dimanche quand il y a des tirs de fusil". Mais pour Alain Perea, député LREM de l’Aude et co-président du groupe d'études "chasse et territoires" à l’Assemblée Nationale, beaucoup de chasseurs sont actifs ou étudiants et n'ont que le week-end pour pratiquer leur activité.