Tirage au sort Coupe de France : Toulouse face à Reims en 16e de finale

Toulouse, France

C'est un club que les toulousains ont battu en championnat début décembre, à l'extérieur (0-1), lors de la 16e journée de Ligue 1. Le TFC va devoir surclasser à nouveau Reims, cette fois à domicile, le mardi 22 ou mercredi 23 janvier prochain si il veut atteindre les 8e de finale. Reims est 9e de Ligue 1, Toulouse pointe à la 13e place, cinq points derrière.

Dix ans que les Violets n'ont pas passé le stade des 16e

Le TFC n'a plus connu LES 16e de finale en Coupe de France depuis dix ans. C'était en 2009, les hommes d'Alain Casanova, déjà lui, étaient allés jusqu'en demi-finale, battus par Guingamp, vainqueur cette année-là de la Coupe de France. C'était l'époque d'André-Pierre Gignac et de Cédric Carrasso, la saison où les Violets terminent 4e de Ligue 1. Depuis, les haut-garonnais ont toujours été stoppés en 16e de finale avec des épisodes plus ou moins douloureux. La saison dernière, Toulouse était sorti par Bourg-Péronnas, pensionnaire de Ligue 2 (2-0). En 2014, les amateurs de Moulins (CFA) avaient battu le TFC (2-1) en 16e de finale également.

