Tirs à Condorcet : "l'enquête a permis de ramener les faits à leur juste proportion", indique le parquet d'Amiens

Amiens, France

L’événement avait semé la panique quartier Condorcet à Amiens ce vendredi 12 avril : un homme avait tiré depuis sa fenêtre. Après un important déploiement des forces de l'ordre, dont les Hommes du Raid, l'individu a été interpellé. Le quartier avait alors été bouclé pendant plus de 4 heures. Les forces de l'ordre évoquaient "un homme retranché dans l'immeuble". L'enquête a finalement permis de "ramener les faits à leur plus juste proportion", précise ce lundi le Parquet d'Amiens.

Contrairement à ce qui était imaginé peu après les faits, l'homme de 36 ans n'aurait en fait "pas eu l'intention de blesser, ni même de provoquer la peur, explique le parquet d'Amiens, qui précise que l'homme a tiré en l'air et non en direction des passants". Il n'était pas non plus retranché chez lui, comme indiqué au départ, "mais injoignable, ce qui a provoqué l'intervention du Raid comme le veut la procédure".

L'homme de 36 ans est poursuivi pour usage de stupéfiants et outrage envers un agent de police au moment de son interpellation. Le procureur de la République d’Amiens précise également qu'il a "des antécédents judiciaires, vieux d'une dizaine d'années, pour des faits de violence et menace de mort."