Tirs au CHRU Trousseau : une relation extra-conjugale au cœur du procès aux Assises d'un homme de 45 ans

Nous l'appellerons Bertrand, par souci d'anonymat. Cet homme aujourd'hui âgé de 45 ans est jugé, depuis ce lundi 5 décembre, à la cour d'Assises d'Indre-et-Loire pour "tentative de meurtre", "violences volontaires avec usage ou sous la menace d'un arme" et "violences conjugales".

Il y a quatre ans, presque jour pour jour, le 2 décembre 2018 vers 5h du matin, il s'est rendu à l'hôpital Trousseau de Chambray-lès-Tours muni d'un pistolet, pour retrouver sa femme, infirmière de nuit au service réanimation cardiaque. Au cœur de cette affaire : une liaison extra-conjugale très mal vécue par l'accusé.

Pour comprendre l'histoire, il faut remonter à l'été 2018. C'est à ce moment-là que Bertrand se pose des questions sur sa compagne. Un de ses amis lui avoue que la sienne la trompe et le quadragénaire fait un transfert. Il se demande s'il n'est pas lui aussi victime d'infidélité.

Seul à la maison, car elle est partie en vacances avec les trois enfants - une fille alors âgée de 8 ans et deux garçons jumeaux de 6 ans -, il entre dans une sorte de transe. Bertrand regarde sur internet dans quels milieux socioprofessionnels il y a le plus de relations extra-conjugales, fume "jusqu'à 20 joints par jour", alors qu'il avait arrêté depuis une dizaine d'années, et se met à boire tout ce qu'il trouve. "Ça m'arrivait de boire un litre de bière par heure, du rhum et je faisais plein de mélange", dit-il dans son box. Il se nourrit presque plus, perd environ 20 kilos et il lui arrive même d'être pris d'hallucinations visuelles et sonores.

Un enfance et une adolescence marquée par la violence

Cette histoire d'infidélité tourne rapidement à l'obsession. Bertrand harcèle sa femme de questions. Elle assure qu'il n'y a "rien" ni "personne". Deux mots qu'il se fera d'ailleurs tatouer plus tard sur le poignet, comme "une preuve son mensonge". Un jour d'octobre, elle craque et lui avoue tout. Son histoire "charnelle", "sans sentiments" avec un collègue plus jeune de 10 ans. Une relation commencée deux ans plus tôt mais terminée depuis quelques mois, au moment où elle se livre

Là, le monde de Bertrand s'effondre. Car c'est avec cette femme, dit-il, qu'il est passé "de l'enfer au paradis". Une femme qu'il avait rencontré à la fin de l'année 2006, grâce à un jeu vidéo en ligne. Une femme qui lui a fait oublié son passé douloureux, jalonné par la violence. Celle de la cité strasbourgeoise dans laquelle il vivait et où, adolescent, il dit avoir confronté au "racisme anti-blanc". Celle de la famille aussi, peu aimante, avec comme chef de clan un père "dictateur" et "manipulateur". Il a par ailleurs été condamné pour inceste sur l'une des sœurs de Bertrand lorsqu'elle était encore mineure.

Pour cette femme, il a tout quitté. Sa famille - sans réels regrets - et ses amis. Il s'est installé chez elle, dans le quartier Bouzignac de Tours. Il vivait de petits boulots, par-ci par-là, mais jamais rien de stable, hormis le dernier emploi qu'il a occupé entre 2017 et 2018, à la mairie de Montlouis-sur-Loire, comme agent polyvalent. "Il avait tout misé sur la relation avec sa femme, explique à la barre la psychiatre qui a réalisé l'expertise de l'accusé. Il espérait enfin sortir de la misère et il a vécu l'adultère comme un abandon, un sentiment d'effondrement."

En rentrant d'un séjour en Alsace, il vrille

En l'apprenant, Bertrand se montre de plus en plus inquisiteur. Il veut tout savoir. Qui est cet homme ? Où ont-ils fait l'amour ? Combien de fois ? "Plus je lui disais des choses, plus il me questionnait, explique la mère de ses enfants. Il m'envoyait jusqu'à 500 SMS dans la même soirée, ça tournait au harcèlement. Il y avait des menaces de mort, des violences. Un soir, il m'a attrapé et m'a giflé trois fois."

Après un séjour en Alsace, pour se ressourcer en famille, Bertrand vrille en trouvant la serrure de la maison changée et se dirige vers l'hôpital Trousseau. Il est 4h50 du matin quand il arrive sur place. Il monte au deuxième étage des urgences pour trouver sa femme et se fait refouler par deux agents de sécurité.

Quarante minutes plus tard, il revient, en forçant la barrière de sécurité avec son véhicule. Il est 5h30 du matin. Il prend un pistolet dans le coffre de sa voiture et reconnaît les deux agents qui l'ont éconduit juste avant. Ils sont dehors en train de fumer une cigarette avec deux manipulateurs radio. Bertrand pointe l'arme dans leur direction et tire, vraisemblablement, à deux reprises sur le bâtiment IRM. L'une des deux balles transperce la porte coulissante - fermée à cette heure-ci - et termine sa course dans la salle d'attente. Par miracle, il n'y a pas de blessés.

L'accusé encourt 30 ans de prison

Bertrand demande à l'un des agents de l'emmener au deuxième étage des urgences, le bâtiment d'à côté pour voir sa femme. Est-ce dans l'intention de la tuer ? Ou de se suicider devant elle, pour lui faire payer son adultère, comme il le prétendra plus tard aux enquêteurs ? La suite du procès le dira. En tout cas, il ne va pas au bout de sa démarche et rebrousse chemin, avant d'être interpellé, dans l'après-midi, à Larçay, en état d'ébriété.

À la barre, celle qui est aujourd'hui son ex-femme explique en pleurs avoir encore, quatre ans après les faits, "un sentiment de culpabilité". Mais elle l'assure, "ce n'est pas de ma faute si on est là aujourd'hui." Le procès se poursuit ce mardi et le verdict est attendu mercredi soir. L'accusé encourt 30 ans de prison.