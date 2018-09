Tirs dans le centre-ville de Belfort: il y a eu 5 coups de feu

Par Emilie Pou, France Bleu Belfort-Montbéliard

On en sait un peu plus sur les coups de feu qui ont été tirés mardi soir avenue Jean Jaurès à Belfort. L'agresseur a tiré 5 fois et la personne visée n'a été que légèrement blessée. L'enquête se poursuit.