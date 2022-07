Tirs dans un bus à Rennes : six adolescents interpellés

Six adolescents ont été interpellés, dans le cadre de l'enquête sur les coups de feu dans un bus de Rennes, au début du mois de juin.

Trois blessés

Les enquêteurs ont pu se procurer les images des caméras de vidéosurveillance. On y voit le plus jeune de ces adolescents, âgé de 15 ans, être pris à partie par un groupe. Alors comme riposte, il sort une arme à feu. Il tire à trois reprises, touche deux de ses agresseurs à la main et à la cuisse et se blesse à la main.

Les six interpellés ont été placés sous contrôle judiciaire. Les 5 mineurs seront jugés le 6 octobre. Le jeune de 18 ans, le 8 décembre.