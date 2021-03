Tirs dans un parc du Mans : une enquête pour tentative d'assassinat ouverte

Une enquête pour tentative d'assassinat est ouverte après qu'un homme de 25 ans a été la cible de coups de feu au parc Robert-Manceau du Mans, indique la procureure de la République Delphine Dewailly dans un communiqué ce jeudi 4 mars. Cette enquête est "confiée conjointement au Service Régional de la Police Judiciaire d’Angers et au Commissariat de Police du Mans", précise le communiqué.

La victime avait rendez-vous avec les agresseurs

La procureure confirme les informations recueillies par France Bleu Maine auprès de témoins de la scène qui s'est déroulée mardi vers 18 heures dans ce parc situé près de la Cité des Pins, au Mans : la victime avait rendez-vous avec des individus dont l’un a sorti une arme et a tiré sur lui alors qu'il repartait.

"Immédiatement secouru", l'homme âgé de 25 ans avait été touché "de plusieurs impacts de plombs" et hospitalisé. "Ses jours ne sont plus en danger", précise la procureure. "L'enquête se poursuit pour identifier les auteurs, qui ont aussitôt pris la fuite, et pour établir les circonstances exactes des faits".