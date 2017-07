Coups de feu à Nantes : à quand un retour au calme quartier Malakoff ?

Des tirs de kalachinkov vendredi, des tirs à l'arme de poing lundi soir. Pas de blessés. Mais de multiples questions. D'où viennent les armes ? Pourquoi ces tirs ? Cela fait deux ans que des épisodes violents se succèdent dans les rues de ce quartier situé à l'Est de la ville.

Dans les rues de Malakoff les habitants sont à la fois blasés et inquiets.

C'est malheureux à dire mais la violence ici devient une habitude. C'est à n'importe quelle heure. Une balle pourrait ricocher et toucher n'importe qui.

Certains habitants réfléchissent à quitter le quartier :

Nous on veut déménager d'ici car notre petit garçon de 11 ans à peur.

Les plus observateurs ce sont les anciens de Malakoff comme Raymonde :

Ça fait 46 ans que je suis là, j'ai jamais connu un tel désordre comme en ce moment. C'est des kalachnikovs, c'est encore plus grave que le reste. Du coup on évite de sortir le soir. Depuis un certain temps c'est catastrophique.