Tirs de kalachnikov à Châteauroux : trois hommes mis en examen

Après la dizaine de tirs de kalachnikov sur une façade d'immeuble dans le quartier Saint-Jean/Saint-Jacques de Châteauroux, trois hommes ont été interpellés, puis mis en examen pour tentative d'assassinat, tentative de meurtre, association de malfaiteurs, et détention d'armes de catégorie A.

ⓘ Publicité

Des armes saisies

Agés de 18 ans, 20 ans, et "près de 40 ans", ces trois hommes ne sont pas berrichons. Au moins l'une des interpellations a eu lieu dans le Loir-et-Cher, mais le parquet en charge du dossier refuse d'en dire plus sur la localisation des suspects et de leurs lieux de vie. Des armes ont également été saisies.

La piste d'un conflit liée au trafic de stupéfiants semble se confirmer dans ce dossier. Plusieurs personnes pourraient avoir été visées par les tirs. Par ailleurs, les trois hommes sont également poursuivis pour des faits annexes, comme le fait d'avoir détruit en le brûlant le véhicule utilisé pour se rendre sur le lieu des tirs.