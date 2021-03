Tirs de kalachnikov à Châteauroux : "de très graves incidents" dénoncés par la sénatrice de l'Indre

Mobilisée depuis plus d'un an et demi pour réclamer des renforts supplémentaires au commissariat de Châteauroux, la sénatrice Les Républicains de l'Indre réagit aux tirs de kalachnikov survenus dimanche 28 février dans le quartier Saint-Jean. Une voiture a été visée par ces tirs. Aucun blessé n'est à déplorer, il pourrait s'agir d'un règlement de compte. "L’épisode de dimanche à Saint-Jean démontre à quel point une agglomération de taille intermédiaire telle que la nôtre n’est plus épargnée ni par la grande délinquance, ni par la criminalité", écrit Frédérique Gerbaud dans un communiqué de presse, qui dénonce "de très graves incidents".

Une invitation envoyée à Gérald Darmanin

La sénatrice de l'Indre apporte son soutien aux policiers de l'Indre. Le syndicat Alliance réclame 20 renforts au commissariat de Châteauroux. Selon Frédérique Gerbaud, il y a un "manque crucial d’effectifs" et "les fonctionnaires en tenue du Commissariat de Châteauroux désespèrent d’être entendus sur ce point par leur hiérarchie".

Cela porte directement atteinte à la sécurité de nos concitoyens"

Frédérique Gerbaud renouvelle son invitation auprès du ministre de l'Intérieur et suggère à Gérald Darmanin de se rendre à Châteauroux "afin d’y prendre directement la mesure d’une situation devenue intenable".