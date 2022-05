Tirs de mortiers d'artifice, gaz lacrymogènes : soirée tendue en centre-ville de Rennes

Comme l'impression d'un scénario qui se répète. Le centre-ville de Rennes, au niveau du square Ligot et du Théâtre du Vieux Saint-Etienne, a connu de nouvelles scènes de tensions dans la nuit de jeudi à vendredi. Les policiers sont appelés vers 23 heures, pour tapage : une centaine de jeunes sont rassemblés autour d'une sono. L'intervention des policiers nationaux et municipaux se déroule dans le calme, les fêtards sont évacués vers 23h30 et le groupe électrogène qui alimentait l'enceinte est saisie, raconte une source policière.

Tirs de mortiers d'artifice

Nouvel appel vers 2h30, au même endroit. Cette fois, 150 personnes sont présentes, toujours la musique allumée. Les policiers essuient alors "des tirs de mortiers d'artifice et des jets de projectile", poursuit la même source. Les agents répliquent à coups de gaz lacrymogènes. Deux équipages se positionnent pour éviter de partir dans le centre-historique. Les participants à la soirée sont repoussés de la rue de Dinan vers la rue Legraverand : là encore, des projectiles sont lancés et des poubelles renversées. Les forces de l'ordre font face notamment "à une vingtaine d'individus particulièrement hostiles", avant de réussir à disperser le groupe. Aucun blessé n'est à déplorer, il n'y a pas d'interpellations.

Les incidents ont eu lieu devant le Théatre du Vieux Saint-Etienne. © Radio France - Laetitia Cherbonnel

Début mai, les policiers étaient déjà intervenus un jeudi soir au square Ligot pour un rassemblement réunissant quelques 200 fêtards. Les gaz lacrymogènes avaient répondu aux jets de bouteilles. Les fêtards avaient notamment dressé des barricades.