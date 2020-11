Tirs de mortiers dans l'agglo grenobloise : la justice poursuivra les auteurs "avec la plus grande fermeté"

Depuis des semaines, et encore plus depuis le confinement, les forces de l'ordre sont visés par des tirs de mortiers d'artifice dans l'agglomération grenobloise. Le procureur général de Grenoble Jacques Dallest engage les parquets à poursuivre les auteurs de ces tirs avec "la plus grande fermeté".