Tirs de mortiers dans l'agglomération grenobloise : Échirolles demande des renforts de policiers nationaux

"La montée en puissance de ces actes nuisibles aux bien-être des habitant-es démontre du sentiment d’impunité qui anime ces perturbateurs mais également de leur fébrilité face à la présence quotidienne des forces de l’ordre sur les territoires concernés, dérangeante pour les activités illicites auxquelles ils se livrent" écrit Amandine Demore, première adjointe en charge de la sécurité et de la prévention à Échirolles ce samedi dans un communiqué, au sujet des tirs de mortiers récurrents dans l'agglomération grenobloise.

Ce jeudi soir, les locaux de la police municipale ont été pris pour cibles par de tels tirs. Renzo Sulli, le maire communiste de la commune, a rencontré ce samedi le préfet de l'Isère pour évoquer le sujet. Il a officiellement demandé à Lionel Beffre des renforts de policiers nationaux "pour faire respecter plus efficacement le confinement (...) mais aussi poursuivre la poignée de délinquants qui s'arrogent le droit de perturber la tranquillité des rues d’Échirolles".

Amandine Demore salue également la décision du préfet, en date du 23 octobre, d’interdire la vente, la détention et l’usage sur la voie publique des fumigènes, pétards et autres feux d’artifice, simple ou sous forme de mortiers. Et d’ajouter : "Il s’agit maintenant de nous donner les moyens de faire respecter cet arrêté préfectoral".