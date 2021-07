Tirs de mortiers d'artifice sur la police : "On attend quoi, un mort ?" (David Leyraud du syndicat Alliance)

Ce mardi, des tirs de mortiers d'artifice ont de nouveau à Nîmes visé des policiers. Pire encore, des policiers qui sécurisaient, accompagnaient des... sapeurs-pompiers du Gard en pleine intervention sur un incendie dans le quartier Pissevin. Il s'agissait d'un feu de broussailles. Un jeune de 17 ans a été arrêté et jugé en comparution immédiate mercredi. Il a été mis en examen et placé sous contrôle judicaire.

Une réponse judicaire pas assez ferme selon le syndicat de police Alliance. "La semaine dernière encore, il était auteur d'un outrage rébellion sur la police municipale. Il est mis en examen pour des faits assez sérieux, et il est quand même sous contrôle judiciaire, explique David Leyraud, secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance Police, sur France Bleu Gard Lozère . Donc je ne vois pas ce qui nous garantit qu'il ne va pas réitérer des actes de délinquance."

"L'utilisation massive à Nîmes, comme ailleurs, de ces tirs de mortier d'artifice causent occasionnellement et régulièrement des blessures. A ce jour on n'en a pas encore de grave. Mais si on continue, sans réponse pénale à la hauteur, un jour il y aura un drame."

"On n'a pas envie qu'un jour un policier, un père ou une mère de famille, rentre un jour défiguré, le visage brûlé. Qu'est-ce qu'on attend ? On attend qu'il y ait un mort pour légiférer, s'interroge David Leyraud_, ou pour enfin prendre une décision pénale à la hauteur de la gravité des faits ? On ne tire pas un mortier d'artifice à hauteur d'homme, on ne le vise pas de façon innocente, et les conséquences peuvent être dramatique_s."

"Les policiers ne servent pas d'exutoire à la colère, ne servent pas de passe-temps et de loisir pour les délinquants et les oisifs sur le territoire nîmois comme ailleurs."