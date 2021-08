Tirs de policiers à Stains : une information judiciaire est ouverte pour violences volontaires

La justice veut faire toute la lumière sur ce qui s'est passé dans la nuit de 15 au 16 août 2021 à Stains (Seine-Saint-Denis). Une information judiciaire a été ouverte pour "violences volontaires avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique". Elle va permettre de réaliser d'autres auditions et expertises sous l'égide d'un juge d'instruction, a précisé le parquet de Bobigny.

À Stains, mi-août, deux policiers avaient tiré sur un véhicule, blessant grièvement deux personnes. Les deux policiers, âgés de 27 et 30 ans, appartiennent à la brigade anti-criminalité (BAC) de Stains. Ils avaient d'abord été placés en garde à vue pour "tentative d'homicide volontaire" et entendus par l'IGPN (Inspection générale de la police nationale) la semaine dernière. Ils étaient ressortis libres.

Le conducteur et sa passagère, domiciliés dans le département voisin du Val-d'Oise, sont par ailleurs visés par une enquête pour "refus d'obtempérer" et "tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique", menée par la police judiciaire de la Seine-Saint-Denis.

La nuit des faits, vers 01h30, ils avaient ouvert leur feu sur un véhicule pour tenter de le stopper, après un refus d'obtempérer, selon une source proche de l'enquête. Une vidéo du média "L'écho des banlieues", très partagée sur les réseaux sociaux, les montre en train de tirer à huit reprises en direction de la voiture.

Le conducteur, 37 ans, a reçu plusieurs balles au thorax, au bras et au pubis, tandis que sa compagne et passagère, âgée de 39 ans, a été blessée au dos, selon le parquet. Les policiers ont été également blessés, plus légèrement.

à lire aussi Stains : un rassemblement contre les violences policières ce samedi

Samedi un rassemblement a réuni environ 150 personnes à Stains, essentiellement des proches du conducteur, convaincus que celui-ci a été victime d'une "tentative de meurtre" par la BAC.

L'avocat de la famille, Maître Yassine Bouzrou, a indiqué avoir déposé plainte pour "tentative d'homicide volontaire" et "faux en écriture publique", ainsi qu'une demande de dépaysement.