Tirs de policiers à Stains : une plainte pour "diffusion de fausses nouvelles" contre la préfecture de police

Deux mois après que des policiers de la BAC ont tiré sur un automobiliste et sa passagère à Stains (Seine-Saint-Denis), une plainte a été déposée contre la préfecture de police de Paris et sa porte-parole pour "diffusion de nouvelles fausses".

Une camionnette de police circule, gyrophares allumés, dans les rues de Paris, et franchit un carrefour.

Une plainte avec constitution de partie civile pour "diffusion de nouvelles fausses" a été déposée, ce jeudi 28 octobre, contre la préfecture de police de Paris et sa porte-parole, selon les informations de France Inter.

La version de la préfecture de police remise en cause

Cette plainte est déposée deux mois après que des tirs de policiers de la BAC ont touché un automobiliste et sa passagère dans la nuit du 15 au 16 août, à Stains. De nouvelles images révélées par Le Monde et diffusées par France Inter remettent en cause la version donnée par la préfecture de police juste après les faits.

Le 16 août, dans la journée, la porte-parole de la préfecture de police de Paris expliquait dans une vidéo publiée sur Twitter, qu’à la suite d’un "refus d'obtempérer, les policiers sont venus contrôler le conducteur d'un véhicule qui, après avoir coupé le contact, a remis le contact et a brusquement fait marche arrière percutant ainsi le fonctionnaire de police qui était en protection".

Aucun policier percuté dans la nouvelle vidéo

Or, sur cette nouvelle vidéo, aucun des deux policiers n’est percuté par la voiture de l’automobiliste en question. C’est ce que met en avant l’avocat de l’automobiliste Me Yassine Bouzrou qui précise qu’aucun des deux policiers n’a affirmé avoir été percuté par le véhicule lorsqu’ils ont déposé plainte.

Une information judiciaire a été ouverte pour "violences volontaires avec arme par personne dépositaire de l’ordre public". L’automobiliste et sa passagère sont eux accusés pour "refus d’obtempérer" et "tentative d’homicide sur personne dépositaire de l’autorité publique". L’Inspection générale de la police nationale (IGPN) est également saisie.