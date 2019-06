Tirs devant la mosquée de Pontanezen : il ne s'agit pas d'un attentat

Brest, France

"Un déséquilibré" sans motivation terroriste : c'est ainsi que le procureur de Brest décrit l'auteur présumé des coups de feu, ce jeudi après-midi devant la mosquée Sunna de Brest, en marge du quartier de Pontanezen. "Les éléments recueillis à l'heure qu'il est ne permettent pas de considérer qu'il s'agit d'un attentat" explique Jean-Philippe Récappé. L'enquête est menée par la direction interrégionale de la police judiciaire de Rennes.

L'imam visé par les coups de feu

Ce jeudi, peu après 16h, un homme a tiré plusieurs coups de feu en direction de l'imam de la mosquée Sunna, Rachid El Jay. Très controversé suite à la vidéo d'un de ses prêches très radicaux, publiée en 2015, il était la cible des critiques de l'extrême-droite. Il avait depuis adopté un discours plus modéré, et était menacé par Daech en raison de ses "discours en phase avec les valeurs de la République" selon Abdallah Zekri, délégué général du Conseil français du culte musulman (CFCM) et président de l'observatoire national contre l'islamophobie.

L'imam a été gravement blessé, il a reçu deux balles à l'abdomen et deux aux jambes. Un fidèle qui était présent à ses côtés a également été touché aux jambes. Les deux hommes ont été hospitalisés à la Cavale Blanche, leurs jours ne sont pas en danger. Le tireur, qui avait pris la fuite, a été retrouvé mort quelques heures plus tard. Le suspect se serait suicidé d'une balle dans la tête, son corps a été retrouvé dans une zone boisée de Guipavas.

Une lettre envoyée à l'imam de Lille

Avant les faits, le tireur présumé a envoyé une lettre à l'imam de Lille, dans laquelle il annonçait son intention de tuer l'imam de Brest. Il y explique que des hommes cagoulés qui l'ont retenu dans une camionnette noire lui ont donné l'ordre de l'égorger, sans quoi ils tueraient sa famille.

L'imam de Lille aurait fait suivre le courrier à son confrère de Brest, mais la police n'aurait pas été informée. Des explications qui "ne relèvent pas de ce que l'on voit actuellement des attentats islamistes ou djihadistes" explique le procureur de Brest. L'homme n'était pas connu des services de police, mais disposait d'une licence de tir et avait donc accès aux armes.