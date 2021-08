Tirs meurtriers à Perpignan : les commerçants se sentent abandonnés

Les visages étaient fermés ce lundi autour de la place Cassanyes. Jusqu'à midi, la police scientifique était sur place pour faire des prélèvements. Vers 3 heures du matin, un jeune homme de 23 ans a été tué par balle. Trois hommes, dont deux commerçants, ont été blessés. Une situation qui met dans une colère noire les commerçants du quartier.

On est laissé à l'abandon - Aziz Sebhaoui, président de l'association des commerçants

Devant les rubans "Ne pas franchir", de la police nationale, les commerçants du quartier étaient nombreux ce lundi. Des hommes en colère qui ont profité de la présence du directeur de cabinet du maire de Perpignan pour faire passer un message. "Nous avons alerté avant la mort. On a envoyé des courriers au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, au préfet, au maire de la ville. Aucune réponse. Et en attendant, nous avons un mort et deux commerçants blessés", s'énerve Aziz Sebhaoui, président de l'association des commerçants. "C'est l'anarchie totale. On se pose vraiment la question. Est ce qu'on fait partie de la ville de Perpignan ? Je trouve que c'est lamentable de laisser ce quartier dans cet état là", termine le gérant d'un café.

La place Cassanyes était difficilement accessible ce lundi matin. La police scientifique était sur place. © Radio France - Nina Valette

Mustafa, un autre commerçant s'énerve contre le manque d'action des élus locaux. "C'est 'oui oui oui', mais il n'y a rien de concret. Pour les élections, tout le monde a des projets … On veut sortir tranquille, en sécurité ! Et la sécurité c'est la base de tout", s'agace au micro France Bleu Roussillon ce Perpignanais.

Face à cette violence, Stephane Babey, le directeur de cabinet du Maire de Perpignan a fait le déplacement. Il refuse de faire la politique de l'autruche devant ce nouveau drame, mais reconnaît que la municipalité est impuissante. "Ca fait des mois et des mois qu'on alerte sur cette situation. On ne peut absolument pas lutter seul et on a absolument besoin des moyens forts de la police nationale. On attend", insiste le collaborateur du maire avant d'ajouter, "mais nous allons continuer à mettre la pression encore et encore sur les trafiquants".