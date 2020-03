Tirs mortels à Besançon : "des règlements de compte entre trafiquants de drogue", selon le préfet du Doubs

La cause des tirs mortels ce dimanche soir à Besançon ne laisse que peu de place au doute. Selon le préfet du Doubs Joël Mathurin il s'agit bien une nouvelle fois d'une guerre territoriale sur fonds de trafic de drogue.

"Il faut que ça cesse". C'est ce lundi matin le message de fermeté délivré par le préfet du Doubs Joël Mathurin, suite aux coups de feu qui ont fait un mort et un blessé grave dimanche soir au centre ville de Besançon. Il était notre invité ce lundi matin.

Une guerre territoriale sur fond de trafic de drogue

Pour Joël Mathurin, pas de doute, une nouvelle étape a été franchie dans l'escalade de la violence à Besançon : "Absolument, nous avons à déplorer un décès et un blessé grave, nous sommes toujours dans la situation des règlements de compte entre trafiquants de drogue qui se confrontent", nous confirme le préfet du Doubs. "C'est une guerre territoriale, il faut que ça cesse. J'attends désormais une réponse de la police judiciaire, je sais qu'elle sera forte, puissante et nécessaire", conclut Joël Mathurin.

Par ailleurs on en sait un peu plus sur le profil des victimes : le jeune homme qui est mort avait une vingtaine d'années, celui qui a été grièvement blessé au niveau du corps avait le même âge. Toutefois après avoir été opéré, son pronostic vital ne serait plus engagé, a précisé le parquet de Besançon.,

L'identité des victimes est en cours de vérification, ainsi que le nombre exact d'occupants dans les deux véhicules.