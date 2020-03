Tirs mortels à Besançon: "une étape a été franchie dans la violence" selon le procureur de la République

La guerre de territoires qui oppose depuis le mois de novembre deux bandes de trafiquants de drogue dans le quartier de Planoise à Besançon a connu ce dimanche soir un tournant dramatique. Le conducteur d'une voiture a été tué et un passager grièvement blessé par balles dans le centre-ville, avenue Siffert, à proximité de la CCI du Doubs. Pour le procureur de la République de Besançon Etienne Manteaux, cet épisode sanglant marque une escalade dans la série de violences entre dealers qui a débuté en novembre 2019 dans le quartier de Planoise.

Pas de doute sur une volonté de tuer" - le procureur de la République

Car si des coups de feu ont déjà été tirés à plusieurs reprises, jusqu'ici ils n'ont fait que des blessés, les tireurs prenant soin de viser les membres inférieurs, une manière de délivrer un message au camp adverse. Cette fois, constate le procureur, "un pas a été franchi sciemment, avec des tirs au buste et à la tête" et au moins 15 impacts constatés sur la voiture. Pour Etienne Manteaux, "il n'y a pas de doute possible sur une volonté de tuer".

Les victimes ont appelé la police pour demander du secours

On en sait un peu plus sur ce scénario mortel , qui débute par une course-poursuite dans le quartier de St Ferjeux vers 21h15, où des habitants appellent la police pour signaler des coups de feu. Très vite, c'est un autre appel qui arrive au commissariat: les victimes elles-même demandent du secours car elles sont prises en chasse. Malheureusement les policiers arrivent trop tard : avenue Siffert, après avoir été percuté par l'arrière par ses poursuivants, le conducteur perd le contrôle de sa voiture et heurte un poteau de feu tricolore. Le véhicule s'immobilise, ce qui permet aux poursuivants de tirer, une quinzaine d'impacts de balles ont été relevés.

La police scientifique entoure la voiture dans laquelle un homme a été tué ce dimanche avenue Siffert. © Radio France - Lauriane Delanoë

Hasard du calendrier, ce lundi matin étaient programmées des interpellations sur commission rogatoire dans le cadre de l'enquête sur les coups de feu entre ces bandes rivales à Planoise. Les policiers de la BRI et du RAID ont mené un coup de filet à Besançon et aux alentours. 15 personnes sont en garde à vue pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et tentative d'assassinat. "Des personnes de près ou de loin concernées par ces trafics et ces règlements de compte" précise le procureur de la République. Leur garde à vue peut se prolonger jusqu'à 96 heures.

Le dernier membre présumé du "commando de la fourrière" interpellé

Autre interpellation dans ce contexte: celle du quatrième et dernier membre présumé du commando qui s'est attaqué à la fourrière municipale à Planoise le 31 décembre dernier, pour y incendier une voiture. L'incendie s'est propagé et a détruit 159 véhicules, et entraîné la fermeture de plusieurs commerces dont l'Intermarché. L'homme a été arrêté vendredi 6 mars. Il s'agit de celui qui s'était présenté à visage découvert et s'était fait ouvrir la porte, permettant à ses comparses cagoulés de s'introduire dans les lieux. Contrairement à ses trois complices présumés, il a reconnu sa participation, et a été mis en examen ce lundi pour incendie criminel en réunion.

Pour le procureur de la République, les quatre hommes ont agi sur ordre, l'objectif étant de détruire une BMW volée susceptible de receler des traces ADN. Cette voiture aurait été utilisée lors des tirs qui ont fait trois blessés le jour de Noël, rue de Fribourg à Planoise. Mais les quatre membres du commando de la fourrière ne sont que des exécutants, les commanditaires courent toujours.